إيران: ستبقى المساجد مركزا للمقاومة ضد الصهيونية حتى تحرير فلسطين

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأحد، أن “جميع مساجد العالم ستبقى مراكز مقاومة معادية للصهيونية حتى تحرير فلسطين بالكامل”.
جاء ذلك في تغريدة لكنعاني على “تويتر” بمناسبة اليوم العالمي للمسجد، والذي يتم الاحتفال به في 21 أغسطس/ آب من كل عام.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن “المقاومة هي السبيل الوحيد لإنقاذ فلسطين”.
۵۳ سال پیش در چنین روزی21 آگوست سال 1969، صهیونیستها #مسجدالاقصی قبله گاه اول مسلمین را به آتش کشیدند و این اولین و آخرین جنایت اشغالگران #فلسطین نبود. #مقاومت تنها راه نجات فلسطین است و مسجدالاقصی و همه مساجد عالم تا آزادی کامل فلسطین، مرکز مقاومت ضدصهیونیستی باقی خواهند ماند. pic.twitter.com/ftxciNbHYb
— Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) August 20, 2022
كما أشار ناصر كنعاني في تغريدته إلى أن “الصهاينة أضرموا النيران في المسجد الأقصى – القبلة الأولى للمسلمين – قبل 53 عاما، ولم تكن تلك هي جريمتهم الأولى ولا الأخيرة”.
وكان حريق المسجد الأقصى اندلع في 21 أغسطس عام 1969، ونفذه سائح أسترالي، يدعى مايكل دينيس روهن، وتسبب الحريق في الإتيان على كل محتويات الجناح الشرقي للجامع القبلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى، كما هدد الحريق قبة المسجد الأثرية المصنوعة من الفضة الخالصة اللامعة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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