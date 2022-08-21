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إيران: ستبقى المساجد مركزا للمقاومة ضد الصهيونية حتى تحرير فلسطين

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأحد، أن “جميع مساجد العالم ستبقى ‏مراكز مقاومة معادية للصهيونية حتى تحرير فلسطين بالكامل”.‏

جاء ذلك في تغريدة لكنعاني على “تويتر” بمناسبة اليوم العالمي للمسجد، والذي يتم الاحتفال به في 21 أغسطس/ آب من كل عام.
وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن “المقاومة هي السبيل الوحيد لإنقاذ فلسطين”.
كما أشار ناصر كنعاني في تغريدته إلى أن “الصهاينة أضرموا النيران في المسجد الأقصى – القبلة الأولى للمسلمين – قبل 53 عاما، ولم تكن تلك هي جريمتهم الأولى ولا الأخيرة”.
وكان حريق المسجد الأقصى اندلع في 21 أغسطس عام 1969، ونفذه سائح أسترالي، يدعى مايكل دينيس روهن، وتسبب الحريق في الإتيان على كل محتويات الجناح الشرقي للجامع القبلي الموجود في الجهة الجنوبية للمسجد الأقصى، كما هدد الحريق قبة المسجد الأثرية المصنوعة من الفضة الخالصة اللامعة.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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