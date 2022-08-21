إيران: ستبقى المساجد مركزا للمقاومة ضد الصهيونية حتى تحرير فلسطين

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الأحد، أن “جميع مساجد العالم ستبقى ‏مراكز مقاومة معادية للصهيونية حتى تحرير فلسطين بالكامل”.‏

جاء ذلك في تغريدة لكنعاني على “تويتر” بمناسبة اليوم العالمي للمسجد، والذي يتم الاحتفال به في 21 أغسطس/ آب من كل عام.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن “المقاومة هي السبيل الوحيد لإنقاذ فلسطين”.

۵۳ سال پیش در چنین روزی21 آگوست سال 1969، صهیونیستها #مسجدالاقصی قبله گاه اول مسلمین را به آتش کشیدند و این اولین و آخرین جنایت اشغالگران #فلسطین نبود. #مقاومت تنها راه نجات فلسطین است و مسجدالاقصی و همه مساجد عالم تا آزادی کامل فلسطین، مرکز مقاومت ضدصهیونیستی باقی خواهند ماند. pic.twitter.com/ftxciNbHYb — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) August 20, 2022

كما أشار ناصر كنعاني في تغريدته إلى أن “الصهاينة أضرموا النيران في المسجد الأقصى – القبلة الأولى للمسلمين – قبل 53 عاما، ولم تكن تلك هي جريمتهم الأولى ولا الأخيرة”.