سلطات ميليتوبول تعتقل عميلا أوكرانيا بتهمة التجهيز لأعمال تخريبية

أعلنت الإدارة العسكرية المدنية في مدينة ميليتوبول، صباح اليوم الأحد، اعتقال ضابط تابع للمخابرات الأوكرانية حاول القيام بأعمال تخريبية وإرهابية في المنطقة.
وأصدرت الإدارة العسكرية المدنية في مدينة ميليتوبول بيانا، جاء فيه: “في ميليتوبول اعتقلت السلطات أحد المشتبه بهم بتهمة التخريب، حيث تبين أنه عميل برتبة ضابط سابق في المخابرات الأوكرانية”.
وأضاف البيان: “كان العميل يراقب تحركات الجيش الروسي في المنطقة وعثر في منزله على أسلحة ومكونات لتصنيع المتفجرات وأدلة استخدام أسلحة عسكرية”.
يشار إلى أنَّ منطقة خيرسون وجزءا من منطقة زابوريجيه دخلا تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وأعلنت سلطات المنطقتين عن خطط لتصبح الأراضي جزءا من روسيا.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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