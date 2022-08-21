سلطات ميليتوبول تعتقل عميلا أوكرانيا بتهمة التجهيز لأعمال تخريبية

وأصدرت الإدارة العسكرية المدنية في مدينة ميليتوبول بيانا، جاء فيه: “في ميليتوبول اعتقلت السلطات أحد المشتبه بهم بتهمة التخريب، حيث تبين أنه عميل برتبة ضابط سابق في المخابرات الأوكرانية”.