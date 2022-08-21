قائد الحرس الثوري الإيراني: تسليح الضفة يجري الآن.. وبالطريقة ذاتها التي تسلحت بها غزة

وتابع موضحا أن “الحصول على الأسلحة أصبح أسهل بكثير من ذي قبل، وأن التكنولوجيا ليست شيئاً يمكن لأي شخص أن يوقف نقلها ونموها، وفي العالم اليوم، تصنّع الأسلحة وتُنقل بسهولة بالغة، وعادة ما يكتشف الإسرائيليون ذلك بعد فوات الأوان، واليوم، شيئاً فشيئاً، هبّ شباب مناطق 48 و67 والشباب الجهاديون في الضفة والقدس لإحياء الجهاد، سيحدث هذا بالتأكيد في المستقبل غير البعيد دون تأخير، وسرعته عالية أيضاً مقارنة مع الماضي”.