الجيش الصيني يجري مناورات بالذخيرة الحية في بحر الصين الشرقي

يستعد الجيش الصيني لإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في أجزاء من بحر الصين الشرقي، معلنا حظر الدخول إليه حتى انتهاء المناورات.
ذكرت ذلك صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المناورات ستنطلق غدا الاثنين في أجزاء من بحر الصين الشرقي.
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وتشهد المناورات عمليات إطلاق نار من الوحدات البحرية بالذخيرة الحية، حسبما أعلنت إدارة السلامة البحرية في مقاطعة تشجيانغ الساحلية.
China will conduct live-fire shooting drills in parts of waters in the East China Sea from 2am to 4pm on August 22. Entry will be prohibited, said Zhejiang Maritime Safety Administration. (file pic) pic.twitter.com/MuYKc0Obkr
— People’s Daily, China (@PDChina) August 21, 2022
ويحتل الجيش الصيني المرتبة رقم 3 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي، بينما تصنف قواته البحرية في المرتبة الأولى عالميا بـ 777 وحدة بحرية.
© Sputnikمقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني في 2022
مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني في 2022
© Sputnik
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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