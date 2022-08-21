اخبار العالم

الجيش الصيني يجري مناورات بالذخيرة الحية في بحر الصين الشرقي

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
يستعد الجيش الصيني لإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية في أجزاء من بحر الصين الشرقي، معلنا حظر الدخول إليه حتى انتهاء المناورات.

ذكرت ذلك صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن المناورات ستنطلق غدا الاثنين في أجزاء من بحر الصين الشرقي.
بعد زيارة بيلوسي للجزيرة… مقارنة عسكرية بين الصين وتايوان في 2022
3 أغسطس, 10:33 GMT
وتشهد المناورات عمليات إطلاق نار من الوحدات البحرية بالذخيرة الحية، حسبما أعلنت إدارة السلامة البحرية في مقاطعة تشجيانغ الساحلية.
ويحتل الجيش الصيني المرتبة رقم 3 بين أقوى 142 جيشا في العالم، وفقا لإحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي، بينما تصنف قواته البحرية في المرتبة الأولى عالميا بـ 777 وحدة بحرية.

© Sputnikمقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني في 2022

مقارنة بين الجيشين الصيني والتايواني في 2022
© Sputnik

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك