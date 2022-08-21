قديروف يعلن تحرير بلدة بيسكي في دونيتسك

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، اليوم الأحد، تحرير بلدة بيسكي الواقعة ضمن إقليم دونيتسك.

وجاء إعلان الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عبر صفحته الخاصة على منصة “تلغرام”: “تم تحرير بلدة بيسكي في دونيتسك وتم السيطرة عليها من قبل قوات التحالف”.

وأضاف: “تم تطهير البلدة من الجنود الأوكران والتشكيلات المتطرفة حيث استطاع بعضهم الهرب تاركين ذخيرتهم وأسلحتهم”.

وأشار قديروف إلى أنه بعد تحرير أي بلدة يلزم وقت لتطهير المخابئ وإزالة الألغام والتي تستغرق بعض الوقت، وبعد ذلك يتمكن سكان البلدة من التحرك بهدوء على طول الشوارع واستعادة الحياة السلمية.

وقال رئيس الشيشان: “النازيون يتركون وراءهم، بشكل متعمد، عددا كبيرا من الأفخاخ التي يعاني منها السكان المدنيون في المقام الأول”.