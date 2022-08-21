ارتفاع عدد ضحايا الهجوم على فندق "حياة" في الصومال إلى 21 قتيلا و117 مصابا

القاهرة – سبوتنيك. ونقلت الوكالة الرسمية الصومالية عن الوزير حاجي، اليوم الأحد، قوله: “قُتل 21 شخصا وأصيب 117 آخرون بجروح في الهجوم الذي استهدف فندق (حياة)”.

وأضاف أنه من المحتمل أن تكون هناك جثث لم يتم نقلها إلى المستشفيات ولكن تم دفنها من قبل الأقارب.

وأمس السبت، وقع هجوم مسلح نفذته حركة “الشباب” الصومالية المتشددة على فندق “حياة” بالعاصمة مقديشو.