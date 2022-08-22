البرازيل تبني أكبر حديقة حضرية في العالم

تعمل مدينة ريو دي جانيرو مع الأحياء الفقيرة المحلية لبناء ما يقول المنظمون إنها ستكون أكبر حديقة حضرية في العالم.

ويأتي ذلك كجزء من مبادرة ممولة من الحكومة تعرف باسم “هورتاس كاريوكاس” تهدف إلى الترويج لاستهلاك المنتجات العضوية وتوفير مصدر دخل للأسر المحرومة، بحسب وكالة “بلومبيرغ”.

بمجرد اكتمالها، ستمتد الحديقة الحضرية على العديد من الأحياء الفقيرة المحيطة والمتصلة بشريط أخضر من الأرض إلى جانب متنزه “مادوريرا ميستري موناركو”، الواقع في المنطقة الشمالية.

سيتم تشكيل الممر الأخضر بين مجتمعات مادوريرا وغوادالوبي، وعند الانتهاء من التوسعة، ستصل مساحة الحديقة الضخمة الجديدة إلى ما يعادل 15 ملعبا لكرة القدم.

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في نهاية المطاف، ستستفيد نحو 100 ألف أسرة من المشروع كل شهر، وفقا لما قاله خوليو سيزار باروس، مؤسس شركة “هورتاس كاريوكاس” ومدير الزراعة الإيكولوجية العضوية في وكالة البيئة المحلية في ريو دي جانيرو.

قال باروس إن جعل الغذاء العضوي ميسور التكلفة ويمكن الوصول إليه هو أحد الدوافع الرئيسية للمشروع، مضيفا: “نتيجة مشروعنا هي ألا تكون لدينا حديقة جميلة، الحديقة الجميلة هي نتيجة لعملنا، نتيجة إنتاجنا هو معرفة عدد أطباق الطعام التي [يمكننا] تقديمها”.

نمت “هورتاس كاريوكاس” بشكل كبير منذ إنشائها في عام 2006، ولديها الآن 56 حديقة مجتمعية نشطة، وتشارك نحو 50 ألف أسرة بالفعل في المشروع، والذي يعد مصدرا للطعام الطازج للبعض ودخلا للآخرين.