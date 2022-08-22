عباس يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية

وأكد الرئيس الفلسطيني رفضه الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بإغلاق عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية مثمنا موقف الاتحاد الأوروبي ودوله الاعضاء بهذا الخصوص والذي يتطلب موقفا عمليا دوليا لإرغام إسرائيل عن التراجع عنها.

وعبر الرئيس عباس عن أمله في أن تتواصل الجهود الأوروبية من أجل وقف الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها تقويض حل الدولتين والعمل مع الاتحاد الأوروبي وأطراف المجتمع الدولي لحماية حل الدولتين.

وأكد الرئيس الاستمرار في برنامج الاصلاحات الذي تم تقديمه للمانحين والمضي قدما في مساعي تحقيق المصالحة الوطنية على أساس قبول الجميع بالشرعية الدولية والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة عند ضمان عقدها في القدس.

من جانبه أكد ممثل الاتحاد الأوروبي موقف الاتحاد الرافض للإجراءات الإسرائيلية بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

وأشار إلى استمرار دعم حل الدولتين وفق القانون الدولي ومواصلة الاتحاد الاوروبي لدعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته والنهوض باقتصاده والاستعداد للعمل لدعم برامج الاصلاحات الفلسطينية المقدم لمؤتمر المانحين.