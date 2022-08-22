مصر… حريق محدود في دير "السيدة العذراء" والدفاع المدني يسيطر عليه دون إصابات

سيطرت قوات الدفاع المدني المصرية على حريق محدود في دير السيدة العذراء مريم في درنكة بأسيوط، جنوبي البلاد، وذلك أثناء احتفالات الأقباط الأرثوذكس بـ”مولد العذراء”.

ونقلت “بوابة الأهرام” عن الأنبا بيشوي، راعي دير العذراء، قوله إن الحريق “كان محدودا جدا، واندلع في بعض المخلفات داخل أحد المناور بالدير، وتمت السيطرة الفورية عليه”.

وأكد أن “الاحتفالات لم تتأثر، وجميع من في حرم الدير وخارجه يحتفلون بالليلة الختامية لمولد السيدة العذراء”.

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