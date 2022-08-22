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مانشستر سيتي يتعادل مع نيوكاسل بثلاثة أهداف لكل منهما

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
انتهت مباراة مانشستر سيتي مع نيوكاسل بالتعادل، بثلاثة أهداف لكل منهما، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

واستطاع تسجيل أهداف مانشستر سيتي كل من إلكاي جويندوجان وإرلينج هالاند وبرناردو سيلفا في الدقائق 5 و60 و64.
أما نيوكاسل فسجل أهدافه بين الدقائق 28 و39 و54 عن طريق ميجيل ألميرون وكاليوم ويلسون وكيران تريبير.
وبذلك يكون مانشستر سيتي لديه 7 نقاط وفي المركز الثاني، أما نيوكاسل فلديه 5 نقاط وفي المركز السادس.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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