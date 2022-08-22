مانشستر سيتي يتعادل مع نيوكاسل بثلاثة أهداف لكل منهما

انتهت مباراة مانشستر سيتي مع نيوكاسل بالتعادل، بثلاثة أهداف لكل منهما، وذلك في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

واستطاع تسجيل أهداف مانشستر سيتي كل من إلكاي جويندوجان وإرلينج هالاند وبرناردو سيلفا في الدقائق 5 و60 و64.

– هدف نيوكاسل الثالث ، والله إني توقعت يشبكها تريبير دائمًا يسجل هذي فاولاته ، والله خيال خيال خيال واللي زاد الفرحه جايبه عندي في الفانتزي⚪️⚫️. pic.twitter.com/iY8dp8hrIT — خالد (@KT_AFC3) August 21, 2022

أما نيوكاسل فسجل أهدافه بين الدقائق 28 و39 و54 عن طريق ميجيل ألميرون وكاليوم ويلسون وكيران تريبير.