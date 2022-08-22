وزير الخارجية الإيراني يستقبل عائلة مواطن معتقل في السعودية ويؤكد العمل على الإفراج عنه

استقبل وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان عائلة المواطن الإيراني خليل دردمند، الذي اعتقل خلال موسم الحج العام الجاري في مكة المكرمة.

وأكد عبد اللهيان خلال لقائه عائلة المواطن المعتقل، اليوم الأحد، أن “وزارة الخارجية لن تدخر جهدا للافراج عن رعاياها في الخارج”.

واستعرض الوزير خلال اللقاء “الإجراءات والخطط المرسومة من قبل الوزارة للإفراج عن هذا المواطن الإيراني وإعادته إلى عائلته”، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

الخارجية الإيرانية تتوقع استئناف العلاقات مع السعودية

وشدد عبد اللهيان على أن “وزارة الخارجية لن تدخر أي جهد للإفراج عن المواطنين الايرانيين المعتقلين في الخارج”.

وسبق ودعا وزير الخارجية الإيراني خلال اتصاله الهاتفي مع نظيريه العراقي والعماني للمساعدة بالافراج سريعا عن دردمند.

وكانت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية، ذكرت أن قوى الأمن السعودية اعتقلت دردمند، عندما حاول التقاط صورة ضمن صورة أخرى لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني قرب الكعبة.