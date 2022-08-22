قيس سعيد: الديمقراطية روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، أن الديمقراطية روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية، وأنه لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية إلا في ظل عدالة اجتماعية وقضاء مستقل عادل يتساوى أمامه الجميع.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي وفدا من الكونغرس الأمريكي بحضور القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.

واعتبر قيس سعيد أن احترام سيادة الدول والمساواة بينها وعدم التدخل في شؤونها من مبادئ القانون الدولي التي كرّسها ميثاق الأمم المتحدة.

ورفض الرئيس التونسي التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين الأمريكيين في الفترة الأخيرة بشأن المسار السياسي في تونس. معتبرا إياها غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة.

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