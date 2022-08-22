إخماد 80 حريقا في غابات روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية

أخمد جهاز إطفاء حرائق الغابات في روسيا 80 حريقا طبيعيا، امتد على مساحة 1436 هكتارا خلال يوم واحد.

موسكو – سبوتنيك. وقال جهاز إطفاء حرائق الغابات في بيان، اليوم الاثنين، “إنه خلال اليوم الماضي 21 آب/أغسطس أخمد 80 حريقا في الغابات امتدت على مساحة 1436 هكتارا”.

وأشار البيان إلى أنه وبحلول منتصف ليل 22 أغسطس، هناك 92 حريقا، على مساحة 105810 هكتار، يتم إخمادها حاليا.

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