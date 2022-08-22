مالي: تعيين رئيس وزراء مؤقت

عين رئيس المجلس العسكري في مالي العقيد عاصمي غوتا، رئيس وزراء مؤقتا للبلاد، وهو العقيد عبد الله مايغا، وفقا لبيان أعلنه التلفزيون الحكومي مساء الأحد.
الرباط – سبوتنيك.وسيحل مايغا محل رئيس الوزراء السابق تشوجويل كوكالا مايغا، الذي أعلن أنه يعاني مشاكل صحية ونقل إلى المستشفى قبل أيام.
وكان العقيد عبد الله مايغا (40 عاما) يشغل منصب وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية والمتحدث الرسمي باسم الحكومة.
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وعين تشوجويل كوكالا مايغا رئيسا للوزراء بعد استيلاء الجيش على السلطة في مايو 2021، حيث كان قائدا لحركة 5 يونيو التي لعبت دورًا رئيسيًا في الاحتجاجات الشعبية التي سبقت الاستيلاء على السلطة من قبل الجيش عام 2020. ونقل قبل أيام إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية.
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