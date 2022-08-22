مالي: تعيين رئيس وزراء مؤقت

وعين تشوجويل كوكالا مايغا رئيسا للوزراء بعد استيلاء الجيش على السلطة في مايو 2021، حيث كان قائدا لحركة 5 يونيو التي لعبت دورًا رئيسيًا في الاحتجاجات الشعبية التي سبقت الاستيلاء على السلطة من قبل الجيش عام 2020. ونقل قبل أيام إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية.