حالات جدري القرود في إسرائيل تتجاوز 200

ذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الأحد، أن إجمالي حالات الإصابة بمرض جدري القرود في إسرائيل بلغ 208 حالات، مع اكتشاف 11 حالة جديدة في الأيام الأربعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى تطعيم أكثر من 2000 شخص من المعرضين للخطر في البلاد حتى الآن بلقاح مزدوج الجرعة ضد الفيروس. يائير لابيد: تم تحديد 105 حالات إصابة بمرض جدري القردة في إسرائيل وأضافت الوزارة أنها تدرس توسيع معايير التطعيم للسماح بزيادة استخدام جميع الجرعات وكذلك شراء جرعات إضافية، وفقا لوكالة أنباء شينخوا.

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