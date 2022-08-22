زوجة بايدن تنهي فترة الحجر بعد نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19

وقالت المتحدثة باسمها إليزابيث ألكسندر، في بيان، إن “جيل بايدن تلقت نتائج سلبية من اختبارين متتاليين لكوفيد-19 بعد مدة عزل دامت خمسة أيام، وفقا لشبكة “أي بي سي نيوز”.