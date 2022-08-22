زوجة بايدن تنهي فترة الحجر بعد نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19

أنهت السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن، فترة الحجر الصحي يوم الأحد بعد أن جاءت نتيجة اختبارها سلبية لكوفيد-19.
وقالت المتحدثة باسمها إليزابيث ألكسندر، في بيان، إن “جيل بايدن تلقت نتائج سلبية من اختبارين متتاليين لكوفيد-19 بعد مدة عزل دامت خمسة أيام، وفقا لشبكة “أي بي سي نيوز”.
وغادرت السيدة الأمريكية الأولى ساوث كارولينا متجهة إلى ديلاوير في وقت لاحق من اليوم.
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11 أغسطس, 15:49 GMT
وجاءت نتيجة اختبارها إيجابية لكوفيد-19 الأسبوع الماضي وظهرت عليها أعراض خفيفة.
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