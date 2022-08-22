موسكو.. تذكير الناتو بمخاطر تجاهل "خطوط حمراء"

حذر نائب وزير خارجية روسيا من احتمال حدوث صدام عسكري بين دول نووية.
وأشار سيرغي ريابكوف في تصريحات صحفية إلى أنه يمكن أن يحدث هذا إذا تمادت دول حلف الناتو في تجاهل ما رسمته روسيا من خطوط حمراء.
وازداد احتمال حدوث صدام عسكري بين روسيا ودول أعضاء في حلف الناتو تملك الأسلحة النووية بعدما تفاقمت واحتدمت “الأزمة الأوكرانية بسبب نظام الحكم في كييف ورعاته الغربيين”.
ونوه نائب وزير الخارجية الروسي إلى أنه لا يمكن أن تلجأ روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية إلا في سبيل صد الهجوم والدفاع عن النفس.
وأعلنت روسيا عن وجود خطوط حمراء يؤدي تجاوزها إلى ما لا يحمد عقباه في نهاية عام 2021، عندما ناشدت الدول الغربية التعهد بعدم مواصلة زحف الناتو على روسيا ورفض ضم أوكرانيا إلى الحلف ورفض إقامة القواعد العسكرية في أراضي الجمهوريات السوفيتية السابقة.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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