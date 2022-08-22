موسكو.. تذكير الناتو بمخاطر تجاهل "خطوط حمراء"

حذر نائب وزير خارجية روسيا من احتمال حدوث صدام عسكري بين دول نووية.

وأشار سيرغي ريابكوف في تصريحات صحفية إلى أنه يمكن أن يحدث هذا إذا تمادت دول حلف الناتو في تجاهل ما رسمته روسيا من خطوط حمراء.

وازداد احتمال حدوث صدام عسكري بين روسيا ودول أعضاء في حلف الناتو تملك الأسلحة النووية بعدما تفاقمت واحتدمت “الأزمة الأوكرانية بسبب نظام الحكم في كييف ورعاته الغربيين”.

ونوه نائب وزير الخارجية الروسي إلى أنه لا يمكن أن تلجأ روسيا إلى استخدام الأسلحة النووية إلا في سبيل صد الهجوم والدفاع عن النفس.