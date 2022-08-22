ملك الأردن يطلع على تطورات خطة الزراعة المستدامة "2022–2025"

اطلع ملك الأردن، عبد الله الثاني، على تقدم سير العمل بالخطة الوطنية للزراعة المستدامة المقرر لها الفترة ما بين (2022–2025)، وذلك خلال اجتماع عُقد في قصر الحسينية.

وقالت وكالة أنباء “عمون” إن الملك دعا الحكومة إلى تسريع الإنجاز في تنفيذ محاور الخطة، التي تتضمن الاستفادة من أراضي الدولة للمشاريع الزراعية، مشددا على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين في مختلف المناطق ووضعهم بصورة المشاريع الزراعية في مناطقهم، ليكون لهم دور في إنجاحها واستدامتها لتنمية مجتمعاتهم.

وأكد الملك ضرورة تكامل تنفيذ الخطة الوطنية للزراعة المستدامة مع خطة الأمن الغذائي، ليكون هنالك تصور واضح حول أهم متطلبات تعزيز الأمن الغذائي، لتوفير الدعم اللازم لها.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة أن المجلس الأعلى للأمن الغذائي، الذي تم إقرار نظامه أخيرا، سيكون له دور تنفيذي مهم، يزود الحكومة بالدراسات التنبؤية المتعلقة بالأمن الغذائي والزراعة، كما أن المجلس سيكون بالشراكة مع القطاع الخاص، ومؤسسات الدولة المعنية.