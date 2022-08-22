السعودية تنزع 921 لغما في اليمن خلال الأسبوع الأخير

تمكن القائمون على مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام “مسام”، من إزالة 921 لغما خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس/ آب الجاري من مختلف أنحاء اليمن.

وقالت صحيفة “عكاظ” أنه تم انتزاع 921 لغما زرعتها جماعة أنصار الله في مختلف مناطق اليمن، منها 51 لغما مضادًا للأفراد و276 لغما مضادًا للدبابات، و590 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.

وأضافت الصحيفة أن “مسام” نزع كذلك 156 لغما مضادًا للدبابات و450 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، إلى جانب لغمين مضادين للأفراد في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، و 52 لغمًا مضادا للدبابات و31 ذخيرة غير متفجرة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وفي وقت سابق، حذر الاتحاد الأوروبي، من خطر الانتشار الواسع للألغام ومخلفات الحرب المتفجرة في اليمن على حياة المدنيين.

وأكد الاتحاد الأوربي أن مخلفات الحرب المتفجرة تمثل أحد عوائق وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في اليمن الذي يمزقه الصراع منذ أكثر من 7 أعوام.