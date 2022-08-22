شاب جزائري يكتشف ثغرة أمنية تهدد أجهزة "آبل" ويدخل جدار شرف الشركة

تصدّر الهاكر الجزائري الشاب، عبد القادر معز، قائمة جدار الشرف الفصلية لشركة “آبل” الأمريكية، والخاصة بتكريم أقوى النجوم في تأمين أنظمتهم، وتطويق التهديدات الأمنية الكبرى.

وكشفت القائمة الإسمية المنشورة لشهر يوليو/ تموز، على موقع الدعم الفني لـ”آبل”، أن الجزائري، عبد القادر معز، في طليعة عدد من أبرز الأسماء النشطة في مجال اكتشاف الثغرات حول العالم.

وتخصص شركة “آبل” جدار شرف ربع سنوي للاعتراف بجهود الأفراد، الذين ينجحون في اكتشاف الثغرات الأمنية، التي تشكل تهديدات كبيرة.

يشار إلى أن اسم الهاكر الجزائري، عبد القادر معز، ظهر للمرة الثانية في حائط الشرف الخاص بشركة “آبل”، وهذا يعني أنه نجح أكثر من مرة في اكتشاف ثغرات مفيدة في إغلاق المجال أمام التهديدات الكبرى.

صحيفة: اكتشاف ثغرة أمنية “خطيرة” تتيح الاختراق والسيطرة على أجهزة آبل

الجزائري عبد القادر معز

كتب الشاب الجزائري على حسابه على مواقع التواصل: “الحمد لله الذي أنجزت بنعمته الخيرات، اليوم حققت أحد أفضل الإنجازات خلال مسيرتي، وسأفتخر به لأني استطعت أن أقوم به مرتين”.

وأضاف معز: “بعد العديد من المحاولات التي قمت بها وإرسال ثغرات مختلفة، تم إضافة اسمي إلى جدار الشرف الخاص بشركة آبل”.

وتابع: “لكن ما يجعل هذا الإنجاز أفضل أنني تمكنت من تحقيقه مرتين، وليس مرة واحدة فقط، إذ تمت إضافة اسمي مرتين في شهر واحد فقط”.

الجزائري عبد القادر معز من ولاية تيارت يكتشف ثغرة أمنية في أجهزة أبل كانت

تسمح للمخترقين بالسيطرة و الإستيلاء على اغلب بيانات المستخدمين فقامت الشركة بتحديث طارىء لحماية بيانات مستخدميها عبر العالم…

هذه هي الناس لي تستاهل يهدرو عليها 💜👏 pic.twitter.com/46NchtTiqt — هاجر هجورة⁦🇩🇿🇩🇿 (@koukita130) August 21, 2022

وفي هذا السياق ، كانت شركة “آبل” قد أوصت قبل يومين بأن يقوم مالكو بعض طرازات أجهزة “آيفون” و”آيباد” و”ماك” بتحديث برنامج التشغيل المشوب بعيب أمني يسمح بالتحكم في هذه الأجهزة.

وتؤثر هذه المشكلة على الإصدار السادس من “آيفون” والإصدارات التالية، وجميع أجهزة “آيباد برو”، والجيل الخامس من “آيباد” والأجيال اللاحقة، فضلا عن جميع حواسيب “ماك”.

وكشفت شركة “آبل” أن الإصدار السابق من برنامج التشغيل تضمن “تطبيقا يمكن أن يسمح باستخدام رمز تعسفي”، يوفر الوصول إلى الجهاز ويسمح للمتسلل بالتلاعب به.

وأشارت آبل إلى أنه “من الممكن أن يكون قد تم استغلال هذا الاحتمال” من قبل قراصنة، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأضافت أنه يمكن استغلال هذه الثغرة الأمنية من خلال “محتوى الإنترنت الضار”.