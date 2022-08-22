زاخاروفا: الاتحاد الأوروبي سينشئ قواعد لتدريب الإرهابيين والمقاتلين النازيين لنظام كييف

وقالت زاخاروفا في تعليقها على تصريحات بوريل، من خلال منشور على “تليغرام”: يجب أن نطلق على الأشياء أسمائها الحقيقية: سيجهز الاتحاد الأوروبي قواعد تدريب لتدريب الإرهابيين والمقاتلين النازيين لنظام كييف. قبل مئة عام، لم يكتشف الأوروبيون على الفور ما هي الفاشية. ثم فهموا، لكن الوقت كان قد فات”.