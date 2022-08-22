زاخاروفا: الاتحاد الأوروبي سينشئ قواعد لتدريب الإرهابيين والمقاتلين النازيين لنظام كييف

علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريحات مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، حول مناقشة الاتحاد تدريب الجيش الأوكراني في إحدى الدول الأعضاء المتاخمة لأوكرانيا.
وقالت زاخاروفا في تعليقها على تصريحات بوريل، من خلال منشور على “تليغرام”: يجب أن نطلق على الأشياء أسمائها الحقيقية: سيجهز الاتحاد الأوروبي قواعد تدريب لتدريب الإرهابيين والمقاتلين النازيين لنظام كييف. قبل مئة عام، لم يكتشف الأوروبيون على الفور ما هي الفاشية. ثم فهموا، لكن الوقت كان قد فات”.
هذا وقال بوريل في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، ردا على موقع مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب الجيش الأوكراني، إنه “لن يكون التدريب في أوكرانيا، ولكن في الدول المجاورة التي لديها بالفعل مهمات تدريبية”.
وأشار إلى أن بعض الدول الأوروبية تقوم بالفعل بتدريب الجيش الأوكراني، على وجه الخصوص، لتشغيل المعدات المقدمة للقوات المسلحة الأوكرانية. وأوضح بوريل أن “الجنود الأوكرانيين يتم تدريبهم بالفعل في بولندا وجمهورية التشيك وبريطانيا وفرنسا. نحن نوفر أسلحة متطورة إلى حد ما، والتدريب ضروري لتشغيلها”.
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