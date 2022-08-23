دراسة تكشف عن خضار يقلل الخلايا السرطانية بنسبة 75%

توصلت دراسة طبية جديدة إلى أن تناول البروكلي بانتظام يمكن أن يقلل من الخلايا السرطانية بنسبة 75%.

ووفقا لصحيفة “ديلي اكسبرس” البريطانية، فإن الدراسة أكدت أن معظم الإضافات الغذائية النباتية تمنع نمو السرطان وتمنح مستوى معينًا من الحماية ضد المرض.

وتوصي الدراسة بالمغذيات النباتية على وجه الخصوص لأنها قد تعمل معًا لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان وقد تقلل ثمرة البروكلي الغنية جدا بهذه المواد الكيميائية النباتية الخلايا السرطانية بنسبة 75%.

وأشارت إلى أن البروكلي يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة التي لها آثار صحية واسعة النطاق، بما في ذلك نمو السرطان والالتهاب والتدهور العقلي، وأن هذه المضادات تشمل كيمبفورول وهو مركب رئيسي يوجد في براعم البروكلي بعد التحلل المائي.

وقال الدكتور فياجا سورامبودي من مؤسسة “يو سي إل أ” الصحية الأمريكية: “ثبت في العديد من الدراسات أنه يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة عن طريق زيادة دفاع الجسم المضاد للأكسدة ضد الجذور الحرة، وأن البروكلي يحتوي على مكونات مفيدة أخرى بما فيها الكاروتينات وفيتامين سي والجلوكوزينات وحمض الفوليك والألياف الغذائية والفلافونول”.

خضروات تقي من السرطان

وأضاف أنه “توجد دراسات حول هذا يعود تاريخها إلى 1997، وأنه منذ ذلك الحين وجد أن هناك خواص مضادة للسرطان موجودة في براعم البروكلي، وعلى وجه التحديد هناك كمية كبيرة من مادة كيميائية نباتية تسمى سلفورافان، وهو مركب نباتي مضاد للسرطان تم ربطه بالحد من مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الفم”.