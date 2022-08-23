المدمرة "الأدميرال أوشاكوف" تصيب هدفا بصاروخ "كروز" في بحر بارنتس

تدربت المدمرة “الأدميرال أوشاكوف” على هجوم صاروخي على سفينة سطحية لعدو وهمي، كجزء من تدريب مع مجموعة من القوات الضاربة غير المتجانسة في الأسطول الشمالي.

وقالت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي في بيان اليوم الاثنين: “طاقم المدمرة أطلقوا النار على هدف بحري بصاروخ كروز موسكيت. وجرت المناورة القتالية في منطقة بحر بارنتس المغلقة مسبقا أمام الملاحة المدنية”.

وأوكلت مهمة قيادة أسطول الشمال إلى طراد “بطرس الأكبر” وهو أكبر سفينة حربية في العالم لا يفوقها حجمًا إلا حاملات الطائرات. ويبلغ طول طراد “بطرس الأكبر” 250 مترا وعرضه أكثر من 28 مترا. ويتكوّن طاقمه من حوالي 800 بحار، وتحمل هذه البارجة العملاقة صواريخ “غرانيت” الأسرع من الصوت المضادة للسفن وصواريخ “أوسا” و”كينجال” و”إس-300إف” المضادة للطائرات والصواريخ البحرية المضادة للغواصات.

ويجب أن يحصل أسطول الشمال بحلول عام 2023 على سفينة أخرى مماثلة لطراد “بطرس الأكبر” هو طراد “أدميرال ناخيموف”، الذي يخضع الآن لعملية تحديث، والتي تتضمن تسليحه بأحدث الصواريخ الفائقة السرعة “تسيركون”.

لماذا تنقل روسيا أحدث الأسلحة إلى الشمال

وتزود روسيا أسطول الشمال أولاً بالغواصات الاستراتيجية، التي تتسلح بصواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، حيث استلم أسطول الشمال مؤخرا غواصة جديدة تعمل بالطاقة النووية من فئة “بوري” هي “كنياز فلاديمير” (الأمير فلاديمير). وتحمل كل غواصة من غواصات “بوري” 16 صاروخا بالستيا نوويا قوة الواحد منها 900 كيلوطنّ.

ويملك أسطول الشمال أكبر غواصة في العالم هي “دميتري دونسكوي”، التي يبلغ طولها أكثر من 170 مترا وعرضها 23 مترا. وتستخدم هذه الغواصة الآن لاختبار الصاروخ الجديد المعروف باسم “بولافا”.