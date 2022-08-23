التعليم السعودية توجه بدمج "القرآن الكريم" والدراسات الإسلامية كمادة واحدة وتقلص حصصهما

قالت تقارير إعلامية إن وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية قد وجهت بدمج مادتي القرآن الكريم والدراسات الإسلامية في مادة واحدة، في المرحلتين المتوسطة والإبتدائية.

ووفقا لما نشرته جريدة “عكاظ” السعودية، فإن الوزارة أصدرت توجيها بإيقاف العمل بدليل الخطط الدراسية الصادر في العام الدراسي الماضي، مؤكدة على ضرورة العمل وفق دليل جديد متطور.

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وأوضحت الصحيفة أن التوجيه تم تعميمه على كافة مدارس التعليم العام ورياض الأطفال ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ومدارس التربية الخاصة والتعليم المستمر والمعاهد العلمية ودار الحدث المكي والمدني وبرامج الهوية الوطنية في المدارس العالمية.

وأضافت أن هذا الدليل جرى فيه دمج مواد الدراسات الإسلامية مع مادة القرآن الكريم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة تحت مسمى مادة واحدة هي القرآن الكريم والدراسات الإسلامية.

وأشارت إلى أنه جرى تقليص مجموع حصصها من “34 حصة في المرحلة المتوسطة إلى 15 حصة أسبوعية، وكذلك تقليص عدد حصصها في المرحلة الابتدائية من 38 حصة إلى 30 حصة أسبوعية”.