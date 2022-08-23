البرهان يتسلم رسالة من سلفاكير تتعلق بمبادرة لحل مشكلات الحدود بين الخرطوم وأديس أبابا

تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الاثنين، رسالة خطية من رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، فقد قام مستشار سلفاكير للشؤون الأمنية توت قلواك، الذي يزور الخرطوم حاليا، بتسليم رسالة من سلفاكير إلى البرهان، تتعلق بمبادرة لحل المسكلات الحدودية بين الخرطوم وأديس أبابا.

إثيوبيا: جهة خارجية نعلمها تدفع بالنزاع الحدودي مع السودان ولكننا لن نرد

وقال توت قلواك: “هناك مبادرة من الرئيس سلفاكير لعقد جلسة بجوبا تضم رؤساء السودان وجنوب السودان وإثيوبيا لحل القضايا العالقة في ملف الحدود المشتركة”.

وعن لقائه بالبرهان قال: “تطرقنا خلال اللقاء مع البرهان للعلاقات السياسية بين البلدين وقضايا الحدود المشتركة بجانب العلاقات بين السودان وإثيوبيا وجنوب السودان”، مؤكدا أن “العلاقات بين الدول الثلاث ستشهد مرحلة جديدة في مسيرة التعاون المشترك”.

يشار إلى أن الحدود السودانية الإثيوبية تشهد توترات منذ العام 2020، على إثر نشر السودان قوات عسكرية في المنطقة الحدودية، وإعلان استعادته لأراض كانت تفلحها مجموعات إثيوبية في منطقة الفشقة.