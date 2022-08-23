إطلاق نار في أتلانتا بالولايات المتحدة يوقع ضحايا والمشتبه به امرأة.. صور

قالت شرطة أتلانتا بالولايات الأمريكية، إن شخصًا قتل وأصيب اثنان في إطلاق نار في موقعين في حي ميدتاون بأتلانتا، بعد ظهر اليوم الاثنين.

يأتي ذلك بعد، أن قالت الشرطة إنها تبحث عن امرأة مجهولة الهوية على صلة بإطلاق النار، كما شاركت الشرطة صورا لها مع حقيبة سفر، وفقا لشبكة “آي بي سي نيوز”.

في وقت لاحق، قالت الشرطة إن المرأة احتجزت في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي.

3. The last shot appears to have been fired around 2:15 PM.

4. The attached photos depict the individual we believe is responsible for the shootings pic.twitter.com/iW3IHvxbvw — Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) August 22, 2022

وأشارت السلطات إلى أنه ليس من الواضح ما الذي أدى إلى إطلاق النار، وأنها تحقق في الصلة بين الموقعين.