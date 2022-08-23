اخبار العالم

إطلاق نار في أتلانتا بالولايات المتحدة يوقع ضحايا والمشتبه به امرأة.. صور

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
قالت شرطة أتلانتا بالولايات الأمريكية، إن شخصًا قتل وأصيب اثنان في إطلاق نار في موقعين في حي ميدتاون بأتلانتا، بعد ظهر اليوم الاثنين.

يأتي ذلك بعد، أن قالت الشرطة إنها تبحث عن امرأة مجهولة الهوية على صلة بإطلاق النار، كما شاركت الشرطة صورا لها مع حقيبة سفر، وفقا لشبكة “آي بي سي نيوز”.
في وقت لاحق، قالت الشرطة إن المرأة احتجزت في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي.
وأشارت السلطات إلى أنه ليس من الواضح ما الذي أدى إلى إطلاق النار، وأنها تحقق في الصلة بين الموقعين.
وقالت الشرطة أيضًا إنها تحقق فيما إذا كانت عمليات إطلاق النار مستهدفة أم عشوائية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي

عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك