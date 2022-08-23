استطلاع: 69 بالمئة من الأمريكيين الأصليين تأثروا بشدة بسبب التضخم

تسبب التضخم في معاناة 69 بالمئة من الأمريكيين الأصليين من مشاكل مالية كبيرة، وفقا لما أظهره استطلاع جديد.

وذكرت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكية “إن بي آر” يوم السبت في تقريرها عن الاستطلاع الذي أجرته بالاشتراك مع مؤسسة روبرت وود جونسون وكلية تي.إيتش. تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد، إنه “لا توجد مجموعة أخرى تشعر في الوقت الحالي بالضغوط المالية التي يعاني منها الأمريكيون الأصليون”.

وفقا لبيانات التعداد، يعيش ما يقرب من 27 بالمئة من الأمريكيين الأصليين في فقر.

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