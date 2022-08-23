بوريل يؤكد لتشاويش أوغلو دور تركيا في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية

بروكسل – سبوتنيك. وكتب بوريل على “تويتر” في أعقاب الاتصال الهاتفي، يوم الاثنين، “أكدت على دور تركيا في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية”.

فضلا عن ذلك قال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي أنه أعرب عن أمله في أن تتمكن تركيا من “استخدام نفوذها للتأثير على روسيا لإنهاء النزاع في أوكرانيا”.