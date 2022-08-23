بوريل يؤكد لتشاويش أوغلو دور تركيا في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية

أكد المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو على دور أنقرة في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية.
بروكسل – سبوتنيك. وكتب بوريل على “تويتر” في أعقاب الاتصال الهاتفي، يوم الاثنين، “أكدت على دور تركيا في ضمان صفقة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية”.
وأضاف: “بحثت أيضا تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي”.
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أمس, 07:09 GMT
فضلا عن ذلك قال المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي أنه أعرب عن أمله في أن تتمكن تركيا من “استخدام نفوذها للتأثير على روسيا لإنهاء النزاع في أوكرانيا”.
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