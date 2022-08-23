ظهور نتيجة الاختبار الذي أجرته رئيسة وزراء فنلندا عن المخدرات

كشفت رئيسة الوزراء الفنلندية، سانا مارين، اليوم الاثنين عن نتائج اختبار المخدرات الذي أجرته بعد انتشار مقاطع فيديو لها ترقص بطريقة صاخبة خلال احتفالها مع أصدقائها.
واضطرت سانا مارين (36 عاما) أصغر رئيسة وزراء على الإطلاق في تاريخ الدولة الإسكندنافية، إلى نفي تعاطيها المخدرات، بعد أن أدت مقاطع الفيديو المسربة إلى دعوات من زملائها النواب الفنلنديين لإجراء اختبار مخدرات لها.
وخضعت مارين، المعروفة باسم رئيسة الوزراء “الحزبية” لنهجها الأكثر استرخاء تجاه الحكومة، للاختبار يوم الجمعة، ودفعت ثمنه بنفسها، وفقا لبيان صحفي حكومي.
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18 أغسطس, 14:25 GMT
وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قالت مارين إنها كانت تشرب قليلا في الليلة المعنية، لكنها لم تتعاطى المخدرات، وكانت دائما في حالة مناسبة “لقيادة البلاد”، وفقا لصحيفة “ذا صن”.
اليوم الاثنين، أعلن مكتب مارين أن رئيس الوزراء لم ثبتت إصابتها بالمخدرات، وأن اختبار المخدرات وقعه طبيب الصحة المهنية بافو هالونين من شركة تيرفييستالو وهي شركة صحية خاصة في فنلندا.
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