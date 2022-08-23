مقتل أربعة سائحين وإصابة 16 آخرين بحادث سير في بيرو

قتل أربعة سائحين وأصيب 16 آخرون بالقرب من موقع ماتشو بيتشو الأثري بجنوب بيرو إثر سقوط حافلة كانوا يستقلونها في واد، وفقا لما ذكرته السلطات المحلية يوم الاثنين.

وقع الحادث في حوالى الساعة الـ7 مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد في قطاع إبرا مالاغا في منطقة سوسكو الجنوبية، عندما كانت سيارة الرحلات المعروفة سبرينتر عائدة من زيارة للموقع وعلى متنها 20 شخصا.

وقالت وزارة التجارة الخارجية والسياحة، إن القتلى ثلاثة من كولومبيا وبيروفي، فيما أصيب أربعة فرنسيين، وإسرائيليان، وكنديان، ويونانيان، وأرجنتينيان، وبيروفيان أحدهما السائق، ومواطن هولندي وآخر إسباني.

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وقالت الوزارة إن الشرطة “بدأت التحقيقات لتحديد أسباب الحادث”.