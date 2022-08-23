واشنطن تدعو إلى تهدئة الوضع في ليبيا

أعربت الولايات المتحدة، الاثنين، عن قلقها العميق إزاء التهديدات بمواجهة عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس، داعية كافة الأطراف إلى وقف التصعيد الفوري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن “الغالبية العظمى لليبيين تسعى لاختيار القادة بشكل سلمي. ندعو أولئك الذين يخاطرون بجر البلاد مرة أخرى إلى العنف إلى إلقاء أسلحتهم، ونحث قادة ليبيا على الالتزام مجددا، من دون تأخير، بتحديد أساس دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلماني”.

وأضاف في بيان، أن “عدم الاستقرار المستمر يعد تذكيرا بالحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، بغية استئناف جهود الوساطة، بدعم موحد من المجتمع الدولي”، وفقا لوكالة المغرب العربي للأنباء.

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