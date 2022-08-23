ميدفيديف يقدم واجب العزاء في وفاة الصحفية داريا دوغينا

قدم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، واجب العزاء لأسرة الصحفية داريا دوغينا، التي تم اغتيالها في مقاطعة موسكو، مؤكدا أنه سيتم العثور على المسؤولين عن الجريمة ومعاقبتهم.

موسكو – سبوتنيك. وبعث ميدفيديف رسالة إلى والدي داريا قال فيها: “أرجو أن تتقبلوا تعازيَ الحارة بالحادثة المأساوية لابنتكم داريا. لقد صدمت بهذه الجريمة البشعة”. مضيفا أن داريا دوغينا، كانت معروفة ومقدَّرة كشخصية عامة بارعة وصحفية وعالمة موهوبة في روسيا.

وأكد ميدفيديف، “أنه سيتم العثور على المسؤولين عن اغتيال داريا، وسينالون العقوبة التي يستحقونها، وأتمنى أن تبقى ذكراها خالدة، أشارككم حزنكم في هذه اللحظة الصعبة”.

هذا وأعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أمس الاثنين، عن التوصل إلى معرفة حيثيات مقتل الصحفية داريا دوغينا، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية الأوكرانية أعدت الجريمة ونفذتها عبر مواطنة أوكرانية تدعى ناتاليا فوفك.

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ولقيت داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين مصرعها، إثر تفجير سيارتها في ضواحي موسكو مساء السبت الماضي.