ترامب يطالب بتعيين مشرف قضائي خاص للتعامل مع المواد المصادرة خلال تفتيش منزله

طالب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الاثنين بتعيين “مشرف قضائي خاص” للإشراف على التعامل مع المواد التي تم مصادرتها خلال تفتيش منزله في منتجع مار إيه لاغو في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال ترامب في بيان، إنهم يطالبون وزارة العدل الأمريكية بالتوقف على الفور عن مراجعة الوثائق التي تم الاستيلاء عليها من مقر إقامته في المنتجع الكائن في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وقدم محامو الجمهوريين مذكرة في محكمة المنطقة الجنوبية لفلوريدا يوم الاثنين تتضمن هذا الطلب.

وقام عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي بتنفيذ مذكرة تفتيش منزل ترامب في 8 أغسطس/آب، في عملية شجبها ترامب والعديد من الجمهوريين ووصفوها بأنها غارة على “مار إيه لاغو” وانتقدوا بسببها مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل مرارا.

وكانت عملية مكتب التحقيقات الفيدرالي في مار إيه لاغو جزءا من تحقيق تجريه وزارة العدل لمعرفة ما إذا كان ترامب قد خرق القوانين في التعامل مع وثائق سرية.

وتشير مذكرة التفتيش إلى ثلاثة انتهاكات جنائية محتملة هي إخفاء أو إزالة سجلات فيدرالية، وتدمير أو تغيير السجلات في تحقيق فيدرالي، ونقل معلومات متعلقة بأمور الدفاع.

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ونفى ترامب ارتكابه أي مخالفات وادعى أن جميع الوثائق التي أخذها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مرفوع عنها السرية.

ووفقا لاستطلاع جديد للرأي أجرته شبكة “أن بي سي نيوز”، فإن 57 بالمائة من الناخبين الأمريكيين المسجلين قالوا إن التحقيقات في مخالفات ترامب المزعومة يجب أن تستمر بينما أيد 40 بالمائة ضرورة وقفها.