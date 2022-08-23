"فاينانشيال تايمز": غضب يجتاح مدينة ألمانية بسبب السياسة المعادية لروسيا

أشار تقرير بريطاني إلى حالة من الغضب التي تجتاح مدينة شويدت الألمانية بسبب حظر النفط الروسي.

وبحسب ما نقل مراسل “فاينانشيال تايمز”، فإن أهالي شويدت يخشون إغلاق مصفاة نفط كبيرة في المدينة تعتمد على الإمدادات الروسية عبر خط “دروجبا”، بسبب قرار السلطات بوقف النفط الروسي.

ووصف عمدة المدينة، أنكارين هوبي، القرار بأنه “سيناريو كابوس حقيقي”، موضحا أنه سيؤدي إلى مشاكل في البطالة والطاقة.

وأضاف التقرير أن موجة من الغضب اجتاحت المدينة بعد أن وافقت ألمانيا على الحظر وتساءل بعض السكان عن سبب عدم اتباع السلطات لنموذج المجر والتشيك وسلوفاكيا المرتبطة بخط “دروجبا”.

من جهته، صرح نائب البوندستاغ ينس كيبي، الذي يعيش في هذه المدينة، أن سكان المدينة يعتقدون أنهم أصبحوا “ورقة مساومة في لعبة شخص آخر”.

وقالت أورسولا باتز، وهي من السكان المحليين، للصحيفة: “إن العقوبات التي تؤدي إلى إلحاق الأذى بك أكثر لا طائل من ورائها. لن يضر حظر النفط بروسيا – سيبدؤون فقط في بيعه إلى بلد آخر”.