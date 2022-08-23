السفير الروسي في اليابان يدعو طوكيو لوقف "تفكيك العلاقات الروسية اليابانية"

دعا سفير روسيا لدى اليابان، طوكيو “إلى اتخاذ نهج رصين وواقعي لوقف تفكيك العلاقات الروسية اليابانية”.

وقال السفير ميخائيل غالوزين، إن مسار اليابان في مواصلة ضغط العقوبات على روسيا يؤجل آفاق عودة العلاقات الطبيعية بين البلدين، ودعا طوكيو “إلى اتخاذ نهج رصين وواقعي لوقف تفكيك العلاقات الروسية اليابانية”.

وقال الدبلوماسي في بيان نشر على صفحة السفارة الخاصة في وسائل التواصل الاجتماعي: “قررت قيادة اليابان مواصلة ضغط العقوبات على روسيا. هذه الخطوة غير ودية وقصيرة النظر وتأتي بنتائج عكسية”.

وشدد غالوزين على أن مثل هذا المسار “لن يؤثر على العملية الخاصة التي يتم تنفيذها باستمرار للقوات المسلحة الروسية في أوكرانيا، وسيستمر اقتصاد بلدنا في تحمل كل هذه القيود، لكن احتمالات عودة العلاقات الروسية اليابانية إلى مسارها الطبيعي، فهو بالطبع أبعد ما يكون”.

وأضاف رئيس البعثة الدبلوماسية الروسية: “ندعو الجانب الياباني إلى اتخاذ نهج رصين وواقعي لوقف تفكيك العلاقات الروسية اليابانية التي لا تعود بفائدة على اليابان نفسها”.

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