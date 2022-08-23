باتروشيف يدعو الهند وباكستان للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون

قال سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن روسيا تأمل في أن تنضم الهند وباكستان إلى اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون بشأن مكافحة التطرف.

وأضاف باتروشيف في حديث لموقع “أرغومينتي إي فاكتي”: “نرحب بالتنفيذ الناجح لبرنامج التعاون في مكافحة الإرهاب والانفصالية والتطرف للفترة 2022-2024، وكذلك اتفاقية منظمة شنغهاي للتعاون بشأن مكافحة التطرف لعام 2017، ونود أن تنضم الهند وباكستان إلى هذه الوثيقة”.

وقال باتروشيف، يوم الاثنين في 22 أغسطس/آب، إن حجم التهديدات الإرهابية لدول جنوب شرق آسيا آخذ في الازدياد، حيث يستمر مسلحو المنظمات الإرهابية الدولية العاملة في الشرق الأوسط في العودة إلى هناك.

وأضاف باتروشيف: “في الوقت الحالي، يستمر تنسيق خطة العمل الروسية مع دول الآسيان للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة للفترة ما بين 2022 و2025، ومن المهم إعطاء دفعة لهذه العملية باستخدام إمكانيات التعاون بين روسيا وآسيان”.

مجلس الأمن الروسي: باتروشيف وساليفان يبحثان أفغانستان والتعاون في مجال الأمن

وقال باتروشيف، يوم الاثنين، خلال المشاورات التي أجراها ممثلون رفيعو المستوى من روسيا والدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) والتي عقدت عبر تقنية الفيديو، إن “حجم التهديدات في هذا المجال في تزايد، وعلى وجه الخصوص، نواصل تسجيل عودة مقاتلي المنظمات الإرهابية الدولية العاملة في الشرق الأوسط إلى جنوب شرق آسيا، وكذلك تعزيز تواجد المتطرفين في إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة والفلبين الذين ينشرون أفكارهم بين الجماهير العريضة”.