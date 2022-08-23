الخارجية الكازاخستانية تستدعي السفير الأوكراني على خلفية تصريحات عنصرية ضد الروس

استدعت وزارة خارجية كازاخستان سفير أوكرانيا لدى الجمهورية، بيترو فروبليفسكي، فيما يتعلق بتصريحاته حول الروس، بحسب ما ذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الكازاخستانية.

وجاء في بيان الخارجية الكازاخستانية، اليوم الثلاثاء: “عُقد اجتماع في وزارة خارجية جمهورية كازاخستان بين نائب الوزير إرموخامبيت كونوسباييف وسفير أوكرانيا لدى جمهورية كازاخستان، بيتر فروبليفسكي، وخلال الاجتماع، احتجت الوزارة على تصريحات للسفير (الأوكراني) أدلى بها في مقابلة يوم 21 أغسطس/آب من هذا العام مع المدون الكازاخستاني دياس كوزايروف”.

كما أشارت الوزارة إلى أن “الجانب الكازاخستاني عبر عن موقفه من عدم قبول وتعارض مثل هذه التصريحات مع أنشطة سفير دولة أجنبية”.

وشددت الوزارة على أن “مثل هذه الأعمال يجب ألا تضر بالعلاقات الودية بين الدول”.

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وأصدر مجلس الشعب في كازاخستان بيانا يشجب تصريحات فروبليفسكي التي ظهرت على شبكة الإنترنت.

وجاء في البيان: “نحن أعضاء مجلس شعب كازاخستان، ندين بشدة ونعتبر التصريحات التي أدلى بها سفير أوكرانيا لدى جمهورية كازاخستان، السيد بيتر فروبليفسكي، في مقابلة مع أحد المدونين الكازاخستانيين، غير مقبولة”.