العراق… مجلس القضاء الأعلى يصدر مذكرة قبض بحق قيادي في التيار الصدري

أصدر مجلس القضاء الأعلى، في العراق، اليوم الثلاثاء، مذكرة قبض بحق القيادي في التيار الصدري، صباح الساعدي.
وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ مذكرة قبض بحق الساعدي عن “جريمة تهديد القضاء”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية “واع”.
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قرر مجلس القضاء الأعلى تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية احتجاجاً على التظاهرات التي نظمها أنصار التيار الصدري.
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وأكد المجلس أنه يباشر إجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية، وقال في بيان إن “محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت بإجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين”.
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