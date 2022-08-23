المفوضية الأوروبية: وزراء الاتحاد الأوروبي يحددون موقفهم بشأن التأشيرات للروس قريبا

قالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، في مؤتمر صحفي في بروكسل، إن “المفوضية الأوروبية تتوقع أن يقوم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي في العاصمة التشيكية براغ، يومي 30 و31 أغسطس/آب، باتخاذ موقف منسق بشأن التأشيرات للمواطنين الروس.

وأوضحت سبينانت، اليوم الثلاثاء: “الأسبوع المقبل سيكون هناك اجتماع غير رسمي لوزراء الخارجية، حيث سيناقش الممثل الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي (جوزيب بوريل)، وكذلك وزراء الخارجية هذه القضية من أجل التوصل إلى موقف منسق بشأنها”.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه لا يؤيد فكرة فرض حظر كامل على تأشيرات دخول الروس.

وجاءت تصريحات بوريل خلال مشاركته في مؤتمر دولي في مدينة سانتاندير الإسبانية، حيث قال: “هذا اقتراح مثير للجدل للغاية… لقد اتخذت بعض الدول بالفعل إجراءات معينة في هذا الصدد، والبعض الآخر لن يدعمه. أعتقد أن منع جميع الروس من الدخول ليس فكرة جيدة. نحن بحاجة إلى أن نكون أكثر انتقائية”.

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