الشرطة الألمانية تقبض على امرأة بعد إصابتها عدة أشخاص بما "يشبه السيف"

قالت الشرطة الألمانية، اليوم الثلاثاء، إنها ألقت القبض على امرأة جنوبي ألمانيا، بتهمة إصابتها أشخاص بجروح بواسطة “أداة تشبه السيف”.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها تلقت بلاغا قبل الظهر بقليل، بالحادث، الذي وقع في ساحة في وايدن في دير أوبرفالز، وهي بلدة في بافاريا بالقرب من الحدود التشيكية، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس” للأنباء.

وتابع البيان أن الضباط وصلوا إلى مكان الحادث سريعا، وتمكنوا من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم.

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