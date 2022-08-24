روسيا: نتجه لزيادة التبادل التجاري مع السعودية بمقدار ثلاثة أضعاف

صرح الممثل التجاري لروسيا في السعودية ستانيسلاف يانكوفيتس، أن المملكة مهتمة بزيادة استيراد المواد الغذائية والزراعية من روسيا.

وقال يانكوفيتس إن حجم التداول التجاري الحالي في هذا المجال يبلغ 700 مليون دولار، مشيرا إلى إمكانية رفعه بمقدار ضعفين إلى ثلاثة أضعاف.

وأضاف خلال ندوة عُقدت تحت عنوان “Business Russia”، “يمكن زيادة التبادل التجاري بين السعودية وروسيا بكل سهولة، فالسوق السعودي كبير جداً وسيبتلع كل شيء”، موضحا أن قطاع الأغذية هو الاتجاه الواعد لزيادة التبادل التجاري مع المملك”.

وتابع يانكوفيتس: “السعوديون مهتمون جدا بالأغذية الروسية وكل يوم يتصلون بي، ونتفق على عقد اجتماعات يكون الموضوع الرئيسي لمفاوضاتها هو استيراد الطعام والأغذية من روسيا”، موضحاً أن المواد الغذائية ولحوم البقر والضأن ومنتجات الدواجن وزيت عباد الشمس هي الأكثر طلبا.

وبشأن الحبوب، أشار المسؤول الروسي إلى أن كبرى الشركات الزراعية الروسية تعمل مع شركة SADA الحكومية السعودية -المستورد السعودي الوحيد للحبوب- بما في ذلك من روسيا، وفي هذا المجال فإن روسيا تحتل مكانة مهمة في توريد الشعير للمملكة وفق حصة سوقية عالية.