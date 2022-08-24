الصين تصف زيارة مشرعين يابانيين إلى تايوان بـ"خطوة فظيعة"

صرحت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن بكين “تعرب عن أسفها الشديد” للزيارة التي قام بها مشرعون يابانيون مؤخرا إلى تايوان، وتحث طوكيو على التوقف عن اتباع المسار الخاطئ.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الخرجية أن “الصين تستنكر بشدة هذه الخطوة الفظيعة، وستتخذ إجراءات حازمة وقوية للدفاع عن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي”.

وتابعت الخارجية الصينية أن “الأساس السياسي للعلاقات بين بكين وطوكيو يعتمد بشكل مباشر على قضية تايوان، وفي الوقت نفسه، فإن زيارة المشرعين اليابانيين إلى الجزيرة “تتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وتنتهك بشكل صارخ مبدأ “صين واحدة”، وروح الوثائق السياسية الأربعة الصينية اليابانية، وترسل إشارة خاطئة بشكل خطير إلى القوى الانفصالية “لاستقلال تايوان”.

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وأضافت في بيانها أن “اليابان أبقت تايوان ذات يوم تحت حكمها الاستعماري لمدة نصف قرن، واليابان مسؤولة تاريخيا عن أخطائها الجسيمة تجاه الشعب الصيني، ولديها أسباب أخرى لتكون حكيمة في أقوالها وأفعالها”.

وبحسب وزارة الخارجية الصينية، فقد “أضرت طوكيو بسيادة الصين ووحدة أراضيها من خلال السماح لسياسييها بتنفيذ “مثل هذا التلاعب السياسي”.

وتابعت: “إننا نحث الجانب الياباني على التفكير بعمق في أحداث التاريخ، والالتزام بمبادئ الوثائق السياسية الأربع الصينية اليابانية والالتزامات التي قطعتها، والتوقف عن الاستفزاز، والكف عن إثارة المشاكل بشأن قضية تايوان”.

وأردفت: “يجب على اليابان عدم الخوض في المياه الموحلة، والسعي لتحقيق مكاسب أنانية في مضيق تايوان، ويجب أن تتوقف عن السير في الطريق الخطأ”.

ووصل مشرعون يابانيون، من بينهم كيجي فورويا ومينورو كيهارا، رئيس وأمين عام المجموعة البرلمانية بين طوكيو وتايبيه، أمس الاثنين، إلى تايوان (الصين) في زيارة تستغرق 3 أيام.

ومن المقرر أن يجتمع الوفد مع القيادة العليا للجزيرة، بما في ذلك رئيس الإدارة، تساي إنغ ون، ونائب الرئيس، لاي تشينغ تي، ورئيس الوزراء، سو تسنغ تشانغ، ووزير الخارجية جوزيف وو.

وينفذ الجيش الصيني، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان (الصين)، مناورات واسعة النطاق باستخدام الصواريخ والطيران والسفن الحربية.

وانطلقت هذه المناورات، يوم 4 أغسطس/ آب الجاري في 6 مناطق من الحوض البحري حول جزيرة تايوان، وكان من المفترض أن تنتهي الساعة الثانية عشرة ظهر يوم أمس، غير أنه تقرر استمرارها، اليوم الاثنين.

وأجرت بيلوسي زيارة إلى تايوان (الصين)، يومي 2 و3 أغسطس؛ وأصبحت أبرز المسؤولين الأميركيين، الذين زاروا الجزيرة، على مدار الـ25 عاما الماضية.

وبالإضافة إلى المناورات العسكرية، فرضت بكين عقوبات ضد صندوقين تايوانيين، وعلى نانسي بيلوسي وعائلتها.

كما علّقت بكين المفاوضات مع واشنطن حول المناخ، والتعاون في قضية المهاجرين غير الشرعيين، وبشأن المساعدة القانونية في القضايا الجنائية؛ بالإضافة إلى تجميد الاتصالات الدفاعية.