الحرائق تدمر 23 مليون فدان من الغابات عام 2021

شهد العالم اندلاع حرائق هائلة في العديد من المناطق، بينما تشير تقديرات إلى أنها دمرت نحو 23 مليون فدان من أراضي الغابات.

وساهمت تلك الحرائق الهائلة في زيادة الوضع العالمي سوءا فيما يتعلق بالتغير المناخي وخاصة زيادة درجة حرارة الأرض، حسبما ذكرت شبكة “إيه بي سي نيوز” الأمريكية، التي أشارت إلى صدور تقرير دولي بهذا الشأن الأسبوع الماضي.

الحرائق تقضي على 55 هكتارا من الغابات في شمال المغرب

وتضمن التقرير رصدا لحجم الخسائر الناتجة عن حرائق الغابات سواء فيما يتعلق بالأنشطة البشرية أو حجم الخسائر في مناطق الغابات.

وبحسب التقرير فإن حجم مساحات الغابات التي تم تدميرها بواسطة الحرائق حاليا هو ضعف الحجم الذي تم رصده عام 2001.

The planet continues to experience a massive loss in forest land as the world warms and allows severe wildfires to run rampant in regions spanning the globe. https://t.co/NnSu9ENkBh — ABC News (@ABC) August 23, 2022