ليز تروس: مستعدة للضغط على الزر لإطلاق سلاح نووي إذا لزم الأمر

أبدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، التي ترشح نفسها لرئاسة الوزراء، استعدادها للضغط على الزر لإطلاق سلاح نووي إذا لزم الأمر.

وقالت تروس خلال كلمة ألقتها في برمنغهام، وهي تجيب على سؤال عما ستشعر به إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار،

“أعتقد أن هذا واجب مهم لرئيس الوزراء، وأنا مستعدة للقيام بذلك”.

وجرت في 20 يوليو/ تموز الماضي، الجولة الخامسة من تصويت أعضاء البرلمان من حزب المحافظين لانتخاب زعيم الحزب في المملكة المتحدة، الذي سيصبح أيضا رئيس وزراء البلاد.

وبحسب نتائجه، وصل اثنان من المرشحين إلى المباراة النهائية في السباق الانتخابي: وزيرة الخارجية ليز تروس، ووزير المالية السابق ريشي سوناك.

روسيا تدعو الدول “النووية الخمس” للامتثال لمبدأ عدم قبول الحرب

في الجولة الأخيرة، سيتم اختيار الفائزين “النهائيين” من قبل جميع أعضاء الحزب، الذين يبلغ عددهم اليوم نحو 200000 وسيتم التصويت عن طريق البريد.

ودعت روسيا الدول “النووية الخمس”، أمس الاثنين، إلى الامتثال لمبدأ عدم قبول الحرب.

وقال الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إن روسيا تدعو الموقعين على البيان إلى أنه لا ينبغي إطلاق العنان لحرب نووية وأن يظلوا ملتزمين بتنفيذه.