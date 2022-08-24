نيبينزيا: دعوات الغرب لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيط محطة زابوروجيه النووية غير مسؤولة

وصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، دعوات الغرب لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية بأنها “غير مسؤولة”.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وقال نيبينزيا في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول وضع محطة زابوروجيه النووية: “يعتقد بعض الزملاء الغربيين أن السبيل الوحيد والأسهل للخروج من هذا الوضع – سحب القوات الروسية وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية – هذه تصريحات غير مسؤولة لا تأخذ بالاعتبار ضرورة الحفاظ على التشغيل الآمن لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية”.

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس روسيا توزع في مجلس الأمن الدولي أدلة مصورة على قصف أوكرانيا لمحطة زابوروجيه

وأضاف: “ندعوكم مرة أخرى للكف عن التستر على أتباعكم في كييف وحثهم على إيقاف هجماتهم المتهورة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية”.

وفي السياق أكد نيبينزيا أن روسيا لا تنشر أسلحة ثقيلة في محيط محطة زابوروجيه للطاقة النووية ولا تستخدم المحطة لأغراض عسكرية.

وفي الأسابيع الأخيرة، قامت القوات الأوكرانية بمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية بشكل منتظم، ما يهدد بكارثة نووية واسعة النطاق.