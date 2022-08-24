إعلام: الولايات المتحدة سترد على تعليقات إيران بشأن اقتراح الاتفاق النووي

ذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أن الولايات المتحدة سترد على تعليقات إيران حول اقتراح الاتحاد الأوروبي بإحياء الاتفاق النووي لعام 2015، بحلول يوم الأربعاء.

واشنطن – سبوتنيك . في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو توافق على أحدث نسخة من المسودة لإحياء الاتفاق النووي.

أمريكا: إيران قدمت تنازلات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي

يشار إلى أنه كان ينبغي أن يبدأ رد الولايات المتحدة في الجولة الأخيرة المتوقعة من المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة التي تجري في فيينا منذ أكثر من عام.

يوم الثلاثاء أيضا، قال مسؤول أمريكي شريطة عدم الكشف عن هويته إن إيران لم تعد تصر على إغلاق المفتشين الدوليين بعض التحقيقات في برنامجها النووي.

وأضاف المسؤول أن إيران قد تحركت نحو العودة إلى الاتفاق النووي بشروط يمكن للرئيس الأمريكي جو بايدن قبولها.