تراس تعلن استعدادها لاستخدام السلاح النووي في حال الضرورة

موسكو – سبوتنيك . وأضافت تراس خلال فعالية بمدينة برمنغهام في معرض الإجابة على سؤال بما ستشعر في حال تم اتخاذ مثل هذا القرار، قائلة: “أعتقد أن هذا واجب مهم لرئيس الوزراء. وأنا مستعدة للقيام بذلك”.