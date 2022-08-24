كوساتشيف: نولاند رفضت التفاعل مع لجنة روسية بشأن المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

صرح نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف، بأن نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، رفضت بشكل قاطع التفاعل مع اللجنة البرلمانية الروسية في قضية أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية على الأراضي الأوكرانية، لافتا إلى إرسال دعوة رسمية إلى فيكتوريا نولاند بهذا الشأن عبر القنوات الدبلوماسية في 25 أيار/ مايو الماضي.
موسكو – سبوتنيك. وقال كوساتشيف، في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “اتصلنا بالسيدة نولاند، لكننا تلقينا من خلال جهازها رفضًا قاطعًا للتفاعل مع اللجنة [البرلمانية الروسية] مع بعض الكليشيهات الدعائية.. الأفضل عليكم أن تهتموا بأنفسكم وأن تنظروا لأنفسكم، مشيرا إلى أن “هذا غير مقنع تمامًا”.
وأضاف: “بالطبع، لم نتلق أي أجوبة موضوعية على الأسئلة التي طرحناها (للجانب الأمريكي بشأن أنشطة المعامل البيولوجية على الأراضي الأوكرانية)”.
يذكر أن مجلسا الدوما والاتحاد الروسيين أعتمدا قرارا بإجراء تحقيق برلماني في عمل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، وكذلك إنشاء لجنة مشتركة لمثل هذا التحقيق، حيث تضم اللجنة 14 نائبا و14 عضوا في مجلس الاتحاد، والرؤساء المشاركين هم نائب رئيس مجلس الدوما، إيرينا ياروفايا، ونائب رئيس مجلس الاتحاد، قنسطنطين كوساتشيف.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
أضف تعليقـك