كوساتشيف: نولاند رفضت التفاعل مع لجنة روسية بشأن المعامل البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

صرح نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف، بأن نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند، رفضت بشكل قاطع التفاعل مع اللجنة البرلمانية الروسية في قضية أنشطة المعامل البيولوجية الأمريكية على الأراضي الأوكرانية، لافتا إلى إرسال دعوة رسمية إلى فيكتوريا نولاند بهذا الشأن عبر القنوات الدبلوماسية في 25 أيار/ مايو الماضي.

موسكو – سبوتنيك . وقال كوساتشيف، في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “اتصلنا بالسيدة نولاند، لكننا تلقينا من خلال جهازها رفضًا قاطعًا للتفاعل مع اللجنة [البرلمانية الروسية] مع بعض الكليشيهات الدعائية.. الأفضل عليكم أن تهتموا بأنفسكم وأن تنظروا لأنفسكم، مشيرا إلى أن “هذا غير مقنع تمامًا”.

وأضاف: “بالطبع، لم نتلق أي أجوبة موضوعية على الأسئلة التي طرحناها (للجانب الأمريكي بشأن أنشطة المعامل البيولوجية على الأراضي الأوكرانية)”.