"تلغراف": بريطانيا تقنع الدول الأوروبية بعدم قطع مساعداتها عن كييف

أشار تقرير إعلامي إلى سفر دبلوماسيين بريطانيين إلى عواصم عدد من الدول الأوروبية لإقناع نظرائهم بعدم قطع المساعدات عن أوكرانيا وسط ارتفاع الأسعار.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “تلغراف” البريطانية، فإن لندن تخاف أن يقل الدعم الأوروبي لأوكرانيا وسط ارتفاع الأسعار.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر مطلع إن الحكومات الأوروبية قلقة بشكل متزايد بشأن الإنفاق على الأسلحة والإمدادات الإنسانية بينما يواجه المواطنون ارتفاعا في أسعار الطاقة.

وأضاف التقرير أن كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي يخشون من أن تكون هناك نقطة تحول في الخريف أو أوائل الشتاء، مما سيغير موقف السكان فيما يتعلق بالمساعدة لأوكرانيا.