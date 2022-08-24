فرار جماعي… عسكري أوكراني يحكي عن هروب جنود أوكرانيين من جبهة القتال

كشف أحد عناصر القوات المسلحة الأوكرانية للصحفيين أن جنود القوات الأوكرانية يفرون من جبهة القتال على نطاق واسع عندما تتعرض مواقعهم للقصف المدفعي.

وقال لصحيفة “سترانا” إن القصف المدفعي يضرب معنويات جنود الجيش الأوكراني حتى أن الكثيرين منهم يلوذون بالفرار عندما تقصف مدفعية الجيش الروسي مواقعهم. ويترك الفارون قطاعات كاملة يقاس طولها بالكيلومترات من جبهة القتال دون حماية وهو ما تعرفه القوات الروسية على الفور بواسطة طائرات الاستطلاع المسيرة.

وأشار إلى أن غالبية الفارين هم ممَن التحقوا بالقوات المسلحة بإرادتهم ظانين أن الجيش الأوكراني بصدد إجراء العمليات الشبيهة بعمليات “التنكيل” التي تنفذها القوات الأوكرانية ضد السكان في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.